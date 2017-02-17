Владимир Стогниенко: «Новички «Зенита» тяжеловато вживаются в команду»

Комментатор Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от выступления российских клубов в первых матчах плей-офф Лиги Европы. Неудачу «Зенита» он видит в плохой сыгранности.

«Если «Зенит» будет играть так, как вчера, то шансов совсем не будет. Они вчера невнятно выглядели, и в обороне ошибки были, Единственный человек к которому претензий нет, это вратарь. «Зениту» срочно нужно прибавлять. Пока некоторая невнятица есть и она очень заметна, новички тяжеловато вживаются в команду.

«Ростов» очень опытная команда, сыгранная, хорошо укомплектованная и с прекрасным тренером. На этом фоне «Спарта», которая потеряла несколько лидеров в последние годы и имеет проблемы с главным тренером, команда более низкого уровня. Я не объясняю поражение «Спарты» их проблемами, просто «Ростов» более высокого уровня. Мне вообще кажется, что «Ростов» из всех российских команд наиболее сыгранная, я не говорю что лучшая.

Футболисты «Краснодар» очень хорошее движение показали. Для команды, которая только вышла из зимнего отпуска, еще не играла в официальных матчах, это удивительно. Единственное, что смущает – один забитый мяч. Маловато», — сказал Стогниенко.

Фото: Global Look Press

Источник: Nation News