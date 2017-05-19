Владимир Габулов заменит Лунева в сборной, новый контракт Мертенса с «Наполи». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 мая.
1. Владимир Габулов вызван в расположение сборной России вместо травмированного Лунева.
2. В АПЛ будут дисквалифицировать за симуляцию.
3. «Тосно» будет играть на стадионе «Петровский».
4. Дрис Мертенс продлил контракт с «Наполи» на четыре года.
5. Эрнесто Вальверде согласовал контракт с «Барселоной», но в соглашении есть пункт об отказе в сотрудничестве.
6. Александр Сапета: «Мы вернули «Динамо» на свое законное место».
7. Теорема Эрнандеса. За кем устроили гонку испанские топ-клубы.
8. Гангнам стайл. Топ-5 фаворитов молодежного чемпионата мира в Южной Корее.
Фото: Global Look Press