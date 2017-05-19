Владимир Габулов заменит Лунева в сборной, новый контракт Мертенса с «Наполи». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

 

Дрис Мертенс

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 мая.

1. Владимир Габулов вызван в расположение сборной России вместо травмированного Лунева.

2. В АПЛ будут дисквалифицировать за симуляцию.

3. «Тосно» будет играть на стадионе «Петровский».

4. Дрис Мертенс продлил контракт с «Наполи» на четыре года.

5. Эрнесто Вальверде согласовал контракт с «Барселоной», но в соглашении есть пункт об отказе в сотрудничестве.

6. Александр Сапета: «Мы вернули «Динамо» на свое законное место».

7. Теорема Эрнандеса. За кем устроили гонку испанские топ-клубы.

8. Гангнам стайл. Топ-5 фаворитов молодежного чемпионата мира в Южной Корее.

Фото: Global Look Press

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