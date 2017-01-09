Нападающий Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды в бразильском «Интернасьонале».Игрок перешел в ЦСКА в 2013 году.
Нападающий Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды в бразильском «Интернасьонале».
«Витиньо возвращается в ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением», – говорится в сообщении.
Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году. В составе московского клуба он сыграл в 23 матчах и забил один мяч.
В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии Витиньо забил 8 голов в 28 матчах за «Интернасьонал».
#Витиньо возвращается в #ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением! pic.twitter.com/5cqasmAb0s
— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 9 января 2017 г.
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Фото: Твиттер ЦСКА
Источник: Твиттер ЦСКА