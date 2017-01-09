Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Нападающий Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды в бразильском «Интернасьонале».Игрок  перешел в ЦСКА в 2013 году.

Нападающий Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды в бразильском «Интернасьонале».

«Витиньо возвращается в ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением», – говорится в сообщении.

Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году. В составе московского клуба он сыграл в 23 матчах и забил один мяч.

В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии Витиньо забил 8 голов в 28 матчах за «Интернасьонал».

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Фото: Твиттер ЦСКА
Источник: Твиттер ЦСКА

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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