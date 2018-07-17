«Витесс» разгромил «Локомотив» в контрольном матче

Автор: Евгений Морозов 0

«Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:0 в товарищеском матче. Встреча состоялась в Клагенфурте (Австрия), где клубы в настоящее время проводят тренировочные сборы.

В составе голландской команды голы забили Томас Брунс, Рой Беренс и экс-защитник «Динамо» Александер Бюттнер.

Слуцкий перед началом предстоящего сезона подписал контракт с «Витессом» на два года. Ранее он являлся главным тренером «Уралана», «Москвы», «Крыльев Советов», ЦСКА, сборной России и английского «Халл Сити».

Фото: ФК «Локомотив»
Источник: еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий: «В Европе на чемпионат России смотрят так же, как мы смотрим на Китай»

Слуцкий

Первую тренировку Леонида Слуцкого в «Витессе» посетили 2 тысячи болельщиков

Юсупов

«Витесс» интересуется Артуром Юсуповым

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 