«Витесс» интересуется Артуром Юсуповым

Автор: Михаил Серебряков 0

Несколько клубов проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Артуру Юсупову. В том числе одна европейская команда.

По информации СМИ, это «Витесс», «Краснодар» и «Локомотив».

«Удивлены интерпретацией ситуации пресс-службой клуба из Петербурга, которая заявила, что в отношении Юсупова прорабатываются варианты с арендой.

Ведь именно новый главный тренер команды Сергей Семак просил Артура остаться.

Но, учитывая количество конкурентов на его позиции в «Зените», и тот факт, что контракт заканчивается уже через год – а для подписания нового договора необходимо как можно чаще выходить на поле – мы настаивали на том, чтобы питерцы отпустили Юсупова в аренду.

При этом дали обещание «Ростову», что эта команда будет первым номером, но решение пока не принято.

Есть и другие варианты – как в России, так и за рубежом», – заявил представитель трансферной компании  Кахор Муминов.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Спорт-Экспресс»

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