Виталий Мутко: «Я не могу взять кредит и выплачивать зарплату»

Виталий Мутко высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг Александра Бородюка. Напомним, что Бородюка могут назначить спортивным директором РФС.

«Станет ли Бородюк спортивным директором РФС? У нас трудятся 120 человек, на сегодняшний день все структуры сформированы и работают. Есть экономическая проблема, о которой я говорил.

РФС – это общественная организация, которая стояла на грани банкротства. Поэтому что касается Бородюка, то любое приглашение в РФС требует достойной заработной платы. Сейчас проходит оптимизация управления и сокращение. Я же не могу пойти взять кредит в банке и выплачивать зарплату», – заявил Мутко.

Фото: Р-Спорт

Источник: Чемпионат.com