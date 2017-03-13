Виталий Мутко: «Система определения взятия ворот может появиться в РФПЛ в следующем сезоне»

Введение системы определения взятия ворот может появиться в РФПЛ с сезона-2017/18. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

«Ту технологию, которая будет использоваться на Кубке конфедераций, мы обязательно изучим и не исключаю, если нам разрешат в ФИФА, оставим у себя в виде эксперимента и что- то докупим к следующему сезону. В ближайшее время приедут представители ФИФА, чтобы ее устанавливать, и мы будем изучать.

Почему бы и не попробовать? Конечно, такой момент, как в матче «Амкар» — «Зенит», надо смотреть с помощью такой техники. Сегодня посмотрели десятки повторов, но нигде не получилось остановленного момента, везде в динамике», — рассказал Виталий Мутко.

Кубок конфедераций 2017 пройдет в конце июня-начеле июля. Системой определения взятия ворот будут оборудованы четыре стадиона — «Открытие- Арена» в Москве, «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге, «Казань- Арена» и «Фишт» в Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС