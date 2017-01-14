Виталий Мутко: «РФС продолжает работу по организации матча Россия — Бразилия»

Российский футбольный союз продолжает работу по организации товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

В октябре Мутко заявил, что РФС достиг предварительной договоренности с Бразильской конфедерацией футбола о проведении встречи междy сборными. Предположительно, в июне она откроет реконструируемый стадион «Лужники».

«Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет», — сказал Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: TACC