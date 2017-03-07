Виталий Мутко: «РФС обсуждает увеличение команд первого и второго дивизиона»

Сегодня прошел очередной исполком РФС. Президент организации Виталий Мутко поговорил о будущем низших дивизионов чемпионата России.

«У нас нет причин убирать первый и второй дивизионы, они сохранятся. Более того, разрабатывается план по увеличению количества команд, к этим клубам будут определенные требования по доморощенным игрокам. Этот вопрос еще на стадии обсуждения», — заявил Мутко.

Напомним, сейчас в ФНЛ выступают 20 команд. В первенстве ПФЛ 62 клуба разбиты на 4 региональные зоны.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»