Виталий Мутко: «Рассчитываем на миллиард рублей в год от букмекеров»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

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Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал закон об отчислениях со стороны букмекерских контор средств на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, какую сумму букмекерские конторы будут выделять на финансирование спорта.

«Мы рассчитываем на 250 миллионов рублей в квартал. Это миллиард в год», – сказал Мутко.

Согласно закону, на профессиональный спорт организаторы должны тратить 80% от общего объема отчислений, а на детско-юношеский – 20%. В случае неуплаты букмекерами соответствующих отчислений, с них можно будет взыскать эти средства через суд.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

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