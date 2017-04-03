Виталий Мутко: «Нельзя допускать переносы игр РФПЛ на будни»

Виталий Мутко прокомментировал календарь РФПЛ. Вице-премьер РФ и президент РФС высказался о том, в какие дни должны проводиться матчи чемпионата России.

«Вопрос календаря поставлен правильно. В отличие от других образований, соучредителями нашей РФПЛ являются сами клубы, это правильный путь, и они должны определять путь развития, календарь, коммерческие дела, ресурсы. Если вы делаете календарь в интересах клубов, пострадают болельщики, в целях телевидения – пострадают клубы и болельщики, которые ходят на матч. Нужно решение.

Надо идти по пути цивилизованного мира, нужно играть в субботу и воскресенье. Футбол – спорт номер один, нельзя допускать переносы матчей на будние дни. Если в понедельник играть матч, да еще серьезный, для болельщиков это очень некомфортно. Есть контракт с телевидением, он диктует, но нужно исходить из того, что есть матчи, которые обязательно можно показывать, а есть такие, трансляцию которых можно посмотреть в интернете.

Мы со стороны РФС вмешиваться не можем, но пытаемся рекомендовать. Главная стратегическая цель – популяризация футбола, поднятие интереса к футболу, увеличение посещаемости. Переносами на понедельник эту задачу не решить. Лига учреждена клубами и идет им навстречу, но порой это делается не в интересах болельщиков – нужен баланс. В выигрыше должны быть и клубы, и болельщики – главные инвесторы футбола.

Нужно выбирать главный матч тура, который должен играться в одно время, чтобы страна знала – он в субботу в 19:00, и транслируется в это время. Если два таких матча, значит, один в субботу в 19:00, второй – в воскресенье в 19:00».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС