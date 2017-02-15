Виталий Мутко: «Мы практически готовы к Кубку конфедераций»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Мутко

Глава «Оргкомитета Россия-2018» Виталий Мутко оценил готовность стадионов к проведению Кубка конфедераций-2017. Вице-премьер по вопросам спорта заявил, что Россия практически готова к проведению турнира.

«Практически мы готовы к Кубку конфедераций, остались вопросы доводки стадионов, но у нас есть еще время. За месяц до старта турнира мы должны прекратить проводить все соревнования на стадионах, создать там временную структуру, обеспечить безопасность, эта работа уже началась.

Тренировочные площадки готовы, гостиницы тоже. Сейчас одна задача, чтобы сборная подготовилась и порадовала наших болельщиков», — сказал Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Фото: Global Look Press
Источник: Интерфакс

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Вадим Павлов

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