Виталий Мутко: «К 2020 году мы уберем с поля лимит. Оставим его в заявке – 7 или 8 легионеров»

Автор: Евгений Морозов 0

Виталий Мутко

Президент РФС Виталий Мутко, временно приостановивший свою деятельностьна посту главы организации, заявил, что к 2020 году лимит на легионеров будет изменен. Напомним, что РФС оставил в силе прежний вариант «6+5», который будет действовать еще два года.

«Мы в течение трех лет не будем давить на клубы, но к 2020 году мы уберем с поля лимит. Оставим его в заявке – 7 или 8 легионеров, 25 игроков – заявка.

Введем понятия «доморощенный игрок» и «потолок зарплат для первого молодого игрока». Это начнет действовать с сезона-2020/21», – заявил Мутко.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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