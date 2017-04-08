Виталий Мутко: «Если честно, то стыдно смотреть на некоторых арбитров. Задумываюсь о приглашении иностранных судей»

Президент РФС Виталий Мутко выразил недовольство работой некоторых арбитров на матчах в России. Он заявил, что задумывается о приглашении иностранных арбитров.

«Сейчас очень много говорят о судействе. У нас хаотично готовятся судейские кадры, нет пирамиды подготовки кадров. Система попадания в судейский корпус была скрыта, приходили с мешком обязательств за спиной.

Мы реформировали эту систему и взяли курс на профессионализацию арбитров. Ввели ежемесячную оплату труда, которая дает возможность уволиться с основного места работы, это 30 тысяч рублей. Помимо этого за одну игру главный арбитр заработает 65 тысяч, ассистенты – 30. Ввели бонус за качество судейства: если базовая оценка судьи положительная, то он может получить дополнительный бонус в размере 50 тысяч для главного судьи, и 20 тысяч для ассистента.

Если честно, то стыдно смотреть на некоторых арбитров. Ребят, которые хотят подзаработать нужно выгонять. Но пока мы только в начале пути. Не буду скрывать, я задумывался о приглашении иностранных судей, это некий тест для нашего департамента. Надеемся, что за 2-4 года мы сможем привлечь к работе талантливых местных судей», – заявил Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»