Виталий Мутко: «Будем наказывать клуб проведением домашнего матча на поле соперника»

Вскоре в РФПЛ будут наказывать клубы за плохую подготовку стадиона. Об этом на заседании исполкома заявил президент РФС Виталий Мутко.

«Сегодня обсуждали, что лигам нужно принимать более жесткие решения касательно проведения домашних игр. Когда «Локомотив» играет с «Крыльями» при 1500 зрителей, это не уровень РФПЛ, так не должно быть. Мы наделим полномочиями Премьер-лигу, чтобы наказать клуб проведением домашнего матча на поле соперника, если он не подготовил свой стадион.

Получается, что одни вкладывают ресурсы и деньги, готовят стадионы к сезону. Другие почему-то не успевают. Не можете – давайте поможем, уложим искусственный газон, подогрев. Уфа и Самара находятся рядом, только один стадион почему-то готов, а другой нет. Это несерьезно», – заявил Мутко.

Напомним, что встреча между самарскими «Крыльями» и московским «Локомотивом» прошла в Уфе.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com