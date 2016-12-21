Виновник в трагедии с «Шапекоэнсе», выбор Депая, Андрей Лунев и «Зенит». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 декабря.

1. Виновным в трагедии с «Шапекоэнсе» признан пилот самолета

2. Виталий Мутко: «Забрать ЧМ-2018? Он застрахован»

3. Андрей Лунев пройдет медосмотр в «Зените»

4. Леонид Слуцкий, возможно, войдет в штаб «Челси»

5. За аренду Мемфиса Депая будут бороться «Ницца» и «Спартак»

6. Алексей Ботвиньев: «Если бы предложили выступать за сборную Украины, я бы отказался»

7. Форменное свинство. Зачем Леонардо Паволетти понадобился «Наполи»

8. Когда Марио Балотелли бывает хорошим парнем

9. Зарплатный контент. Сколько получают игроки и тренеры Лиги 1

Фото: Global Look Press