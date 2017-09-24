Винченцо Монтелла: «Нельзя списывать со счетов нынешний проект «Милана»

«Милан» потерпел гостевое поражение от «Сампдории» (0:2) в матче 6-го тура чемпионата Италии. Главный тренер «россонери» Винченцо Монтелла прокомментировал игру.

«Не понравилась игра «Милана». Мы сыграли недостаточно качественно и решительно. У нас не было правильного настроя, а почему его не было, придётся разбираться. Никто из игроков нашей команды не выступил сегодня хорошо. У нас много талантливых футболистов, предстоит провести большую работу. «Милан» не является проектом, который уже можно списывать со счетов.

Я разочарован сегодняшней игрой. Мы были эмоционально опустошены. Возможно, сказалось, что это третий матч за последнюю неделю. Нужно анализировать ситуацию», — сказал Монтелла.

«Милан» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»