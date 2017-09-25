«Вильярреал» возглавил бывший игрок клуба

Автор: Владимир Шевелев 0

Вильярреал

Руководство «Вильярреала» определилось с новым главным тренером. Им стал 39-летний Хавьер Кальеха, который ранее являлся игроком клуба.

Испанец защищал цвета «желтой субмарины» с 1999 по 2006 год. На тренерском мостике Хавьер Кальеха сменил Франа Эскрибу, который 25 сентября был отправлен в отставку. На какой срок рассчитан контракт с новым наставником, не сообщается.

Эскриба работал с «Вильярреалом» с лета 2016 года. После шести туров команда, набрав 7 очков, занимает 14-е место.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Вильярреал»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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