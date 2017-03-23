Виллиан и Тоби Алдервейрелд могут стать игроками «Манчестер Юнайтед»

Английский «Манчестер Юнайтед» ищет варианты для усиления команды летом. Манкунианцы заинтересованы в приобретении двух игроков из команд АПЛ.

К «красным дъяволам» могут присоединиться полузащитник «Челси» Виллиан, а также защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд. В обоих футболистах лично заинтересован главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо. Покупка данных игроков является приоритетной задачей для клуба из Манчестера в летнее трансферное окно. Однако суммы на возможные приобретения остаются неизвестными.

В текущем сезоне Премьер-лиги Алдервейрелд провел за «шпор» 20 игр. Виллиан сыграл в «Челси» 24 матча и забил шесть голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com