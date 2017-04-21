Виктор Гончаренко: «Тимур Жамалетдинов и Федор Чалов могут стать большими игроками»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над своим бывшим клубом «Уфой» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ. Также специалист поделился мнением об «армейской» молодежи и чемпионстве «Спартака».

«Мне хорошо известно, как «Уфа» умеет обороняться и использовать быстрые острые атаки. Мы получили с такой атаки пенальти в свои ворота. К счастью, у нас есть лидер и капитан, который выручил. Такие вещи часто меняют игру. После того, как Акинфеев взял пенальти, мы стали быстрее играть. По совокупности мы заслужили победу.

Доволен Жамалетдиновым и Чаловым. При должном отношении они могут вырасти в больших форвардов. Когда многие говорят, что у нас короткая скамейка, они просто не представляют, насколько сильные у нас молодые игроки. Если есть возможность – мы их выпускаем.

Мне неинтересно, считают ли «Спартак» уже чемпионом или нет. Надо быть мудрыми и думать о том, что есть следующий матч, который надо выиграть. В любом случае, каждый тур будет всё больше прояснять ситуацию. Наша задача – следующий тур с «Локомотивом», — заявил Гончаренко.

Фото: Global Look Press

Источник: МАТЧ ТВ