Виктор Гончаренко о словах Моуринью: «Может, со стороны Жозе есть какая-то лесть»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на лестные высказывания своего коллеги из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Португалец заявил, что нынешний ЦСКА – сильнейший из тех, с которыми ему приходилось встречаться.

«Это моя первая Лига чемпионов в роли главного тренера ЦСКА. Может, со стороны Жозе есть какая-то лесть, может, он увидел, как мы выигрывали до этого в Лиге чемпионов. Я не думаю, что завтра будет легкий матч.

Безусловно, после того, как командой руководил Алекс Фергюсон, сейчас «МЮ» – сильнейшая команда. Сильнейший состав. Все игроки очень высокого уровня», – сказал Гончаренко.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»