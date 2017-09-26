Виктор Гончаренко о словах Моуринью: «Может, со стороны Жозе есть какая-то лесть»

Автор: Владимир Шевелев 0

Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на лестные высказывания своего коллеги из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Португалец заявил, что нынешний ЦСКА – сильнейший из тех, с которыми ему приходилось встречаться.

«Это моя первая Лига чемпионов в роли главного тренера ЦСКА. Может, со стороны Жозе есть какая-то лесть, может, он увидел, как мы выигрывали до этого в Лиге чемпионов. Я не думаю, что завтра будет легкий матч.

Безусловно, после того, как командой руководил Алекс Фергюсон, сейчас «МЮ» – сильнейшая команда. Сильнейший состав. Все игроки очень высокого уровня», – сказал Гончаренко.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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