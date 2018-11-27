Виктор Гончаренко: «Это поражение — самое обидное в текущей кампании»

Московский ЦСКА проиграл дома чешской «Виктории». Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов и поделился эмоциями от матча.

Когда повели, очень сильно сбросили обороты. Наверное, не надо было этого делать. У нас перестал держаться мяч, мы перестали играть в центре поля. «Виктория» — опытная команда. Они создали свои моменты и воспользовались ими.

— Замена Щенникова — вынуждена?

-Да, отравился за день до матча

-Почему Чернов вышел слева, а не Набабкин?

— Мы пытались использовать разные варианты, потом,если вы заметили, меняли их позициями.

— Можно сказать, что это самое обидное поражение в сезоне?

— Наверное, надо разделять чемпионат и Лигу чемпионов. В Лиге чемпионов это поражение самое обидное, да. Могли сыграть намного лучше. О чемпионате же говорить сейчас неправильно.

— Не опасаетесь, что это поражение повлияет на следующие игры?

— Думаю, нет. Потому что у нас все игры такие верх, вниз — качели. Сейчас пойдет вверх. У нас много дней, есть возможность восстановиться. Никакой опаски нет.

— Вы предполагали, что Ахметов может подойти к этой игре? Что с ним?

— Не хотели рисковать и восстановление затянулось

— К перерыву ЦСКА перестал показывать атакующий футбол, почему не перестроили игру команды?

-Нет, не могу так сказать. Последние 15 минут первого тайма плохие в нашем исполнении. Но второй тайм лучше смотрелся.

Фото: Cергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»