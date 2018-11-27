Виктор Гончаренко: «Это поражение — самое обидное в текущей кампании»

Автор: Евгений Морозов 0

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Москва. Стадион «Лужники». 2 октября 2018 г.

Московский ЦСКА проиграл дома чешской «Виктории». Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов и поделился эмоциями от матча.

Когда повели, очень сильно сбросили обороты. Наверное, не надо было этого делать. У нас перестал держаться мяч, мы перестали играть в центре поля. «Виктория» — опытная команда. Они создали свои моменты и воспользовались ими.

— Замена Щенникова — вынуждена? 

-Да, отравился за день до матча

-Почему Чернов вышел слева, а не Набабкин? 

— Мы пытались использовать разные варианты, потом,если вы заметили, меняли их позициями.

— Можно сказать, что это самое обидное поражение в сезоне?

— Наверное, надо разделять чемпионат и Лигу чемпионов.  В Лиге чемпионов это поражение самое обидное, да. Могли сыграть намного лучше. О чемпионате же говорить сейчас неправильно.

— Не опасаетесь, что это поражение повлияет на следующие игры? 

— Думаю, нет. Потому что у нас все игры такие верх, вниз — качели. Сейчас пойдет вверх. У нас много дней, есть возможность восстановиться. Никакой опаски нет.

— Вы предполагали, что Ахметов может подойти к этой игре? Что с ним? 

— Не хотели рисковать и восстановление затянулось

— К перерыву ЦСКА перестал показывать атакующий футбол, почему не перестроили игру команды? 

-Нет, не могу так сказать. Последние 15 минут первого тайма плохие в нашем исполнении. Но второй тайм лучше смотрелся.

Фото: Cергей Дроняев
Источник: еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 4 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 18 августа 2018 г.

Абель Эрнандес вновь получил травму

Рома ЦСКА

Матч ЦСКА — «Рома» не соберет полные «Лужники»

Лига чемпионов. 4-й тур. ЦСКА уступил «Роме»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 