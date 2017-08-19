Виктор Гончаренко: «ЦСКА не хватило остроты в атаке»

Автор: Владимир Шевелев 0

Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 7-го тура чемпионата России против «Урала». Игра закончилась со счетом 0:0.

«Не заметил разницы в игре в разных таймах. Думаю, энергии впереди нам не хватало, остроты в моментах или, может быть, даже быстроты принятия решений. Естественно, хотелось победить, как и в любом другом матче. Доволен ли я заменами? Скорее да, чем нет. Во всяком случае, игроки вышли лучше, чем в предыдущих матчах», – сказал Гончаренко.

Московские армейцы набрали 13 очков после семи туров и занимают четвертое место в РФПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: «Матч ТВ» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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