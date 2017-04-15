Виктор Гончаренко близок к тренерскому рекорду в ЦСКА

В шести первых матчах под руководством Виктора Гончаренко ЦСКА одержал три победы и трижды сыграл вничью. Таким образом, специалист может стать рекордсменом среди главных тренеров красно-синих.

Белорусский специалист стал третьим тренером армейского клуба, который не потерпел в шести дебютных встречах чемпионата России ни одного поражения.

В 2002 году так же стартовал Валерий Газзаев (+5=1-0), а два года спустя Артур Жорже (+2=4-0). Любопытно, что в матче со своим бывшим клубом – «Уфой» – Гончаренко может установить рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА, так как Газзаев и Жорже свои седьмые матчи проиграли.

Напомним, что после 23 туров московский ЦСКА с 44 очками занимает второе место в таблице РФПЛ. От первого места, на котором расположился «Спартак», «армейцы» отстают на 7 очков. У красно-белых есть также одна игра в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс