Виктор Гочаренко: «У нас в команде мат – это приказ»

Автор: Евгений Морозов 0

Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему в команде нет штрафов за маты. В клубе его используют часто.

«Дзагоев много плюется во время игры? У каждого свои привычки, слова-паразиты. У кого-то мат… У нас в команде мат – это приказ.

Как за это штрафовать? А сам я как с командой разговаривать буду? Это я с вами без мата говорю, а там… Что касается того, кто в команде больше всех ругается матом, то Вася, кто же еще. Невыносим абсолютно!» – заявил Гончаренко.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат.com

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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