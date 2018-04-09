Виктор Файзулин: «Возвращение состоится в самом ближайшем будущем»

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о восстановлении после травм и своем возвращении на поле. Игрок уверен, что очень скоро он будет в строю.

«Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом.

Так что возвращение состоится в самом ближайшем будущем», – сказал Файзулин.

Напомним, полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин не играет с октября 2015 года. У хавбека хроническая травма колена.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Зенита»