Виктор Файзулин: «У меня был план: сыграю на чемпионате мира, а потом поеду в Испанию»

Экс-хавбек «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин рассказал, что планировал выступать в испанском чемпионате. Помешала травма.

– Как оцените карьеру?

– В целом, я доволен. Но есть небольшой осадок. Я не использовал свой потенциал по максимуму. Закончил, когда вышел на пик формы.

– Вы могли уехать в Европу?

– У меня изначально был план. Когда подписывал с «Зенитом» последний контракт, думал так: отработаю его на сто процентов, сыграю на чемпионате мира, а потом точно поеду в Европу, в Испанию. «Валенсия», «Эльче» – не так важно. Если я решил, то обязательно делаю.

– Почему именно Испания?

– Этот чемпионат мне наиболее интересен. Я уехал бы в любую команду, за любые деньги. Просто хотел посмотреть на футбол с другой стороны. Еще с Бердыевым хотелось поработать, но тоже не получилось… А было бы интересно.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»