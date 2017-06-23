Вице-премьер РФ высказался об экономической системе футбольных клубов в России

Аркадий Дворкович выступил в Казани на форуме «Экономика футбола». В частности, политик говорил о системе финансирования российских команд.

В своей речи политический деятель особое внимание уделил роли государства и госкорпораций в регулировании бюджета отечественных футбольных клубов. В качестве примера Аркадий Дворкович привел московский «Локомотив» и госкомпанию РЖД, в совет директоров которой входит сам.

«Мы, конечно, хотим, чтобы футбол стал привлекательным для частных инвестиций, а не только для государства, для бюджета государственных компаний. Пока ответ на этот вопрос не получен именно в России. В других странах есть, у нас его нет», – сказал вице-премьер.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС