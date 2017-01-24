«Вест Хэм» хочет приобрести Мбайе Ньянга

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Ньянг

Нападающий «Милана» вскоре может сменить Серию А на АПЛ. Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич лично заинтересован в услухаг французского нападающего.

Отмечается, что итальянский клуб готов готов как продать игрока, так и отдать его в аренду с правом последующего выкупа. Также сообщается, что «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Дженоа» и «Торино» тоже претендуют на форварда «россонери».

«Милан» находится на 7-ой позиции с 37-ю очками. Ньянг 18 раз выходил на поле в текущем сезоне, отметился 3 забитыми мячами и сделал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Никита Пронин

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