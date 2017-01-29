«Вест Хэм» продал Димитри Пайета в «Марсель» за 29 миллионов евро

Французский полузащитник английского «Вест Хэма» Димитри Пайет перешел в другую команду. Об этом стало известно сегодня.

Пресс-служба лондонцев сообщила о продаже 28-летнего футболиста во французский «Марсель». Сумма сделки составила 29 миллионов евро. Информации по поводу срока действия контракта между игроком и марсельской командой на данный момент нет.

Димитри заявил о нежелании играть за «молотобойцев» и грозился повредить себе связки, если руководство команды не отпустит его в другой клуб. В текущем сезоне АПЛ Пайет провел 18 матчей, забив 2 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Вест Хэм Юнайтед»