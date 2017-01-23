«Вест Хэм» отклонил третье предложение «Марселя» по покупке Димитри Пайета за € 27 млн

«Вест Хэм Юнайтед» не смог договориться с «Марселем» о продаже полузащитника Димитри Пайета. «Молотобойцы» отклонили уже третье предложение французского клуба.

«Марсель» увеличил предложение о переходе Пайета с € 23 до 27 млн.

Ранее сообщалось, что английский клуб не намерен продавать футболиста сборной Франции менее чем за £ 30 млн (€ 34 млн). Позже в СМИ появилась информация, согласно которой «Марсель» отказался от приобретения Пайета.

Пайет, который хочет покинуть «Вест Хэм» и отказался играть за команду, выступал за «Марсель» в 2013-2015 годах.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports