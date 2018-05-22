«Вест Хэм» объявил о назначении Мануэля Пеллегрини на пост главного тренера

Новым главным тренером лондонского «Вест Хэм Юнайтед» стал чилийский специалист Мануэль Пеллегрини, сообщает пресс-служба «молотобойцев». В мае этого года лондонский клуб покинул Дэвид Мойес, с которым было принято решение не продлевать контракт.

У Пеллегрини уже есть опыт работы в английской Премьер-лиге. С 2013 по 2016 год он возглавлял «Манчестер Сити», с которым один раз стал чемпионом страны и дважды завоевал Кубок лиги.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» рассматривает кандидатуры наставника донецкого «Шахтера» Паулу Фонсеки, Рафаэля Бенитеса из «Ньюкасла» и бывшего рулевого «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери.

Последним местом работы чилийского специалиста был китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»