«Вест Хэм» объявил о назначении Мануэля Пеллегрини на пост главного тренера

Автор: Михаил Серебряков 0

Manuel Luis Pellegrini

Новым главным тренером лондонского «Вест Хэм Юнайтед» стал чилийский специалист Мануэль Пеллегрини, сообщает пресс-служба «молотобойцев». В мае этого года лондонский клуб покинул Дэвид Мойес, с которым было принято решение не продлевать контракт.

У Пеллегрини уже есть опыт работы в английской Премьер-лиге. С 2013 по 2016 год он возглавлял «Манчестер Сити», с которым один раз стал чемпионом страны и дважды завоевал Кубок лиги.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» рассматривает кандидатуры наставника донецкого «Шахтера» Паулу Фонсеки, Рафаэля Бенитеса из «Ньюкасла» и бывшего рулевого «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери.

Последним местом работы чилийского специалиста был китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»

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