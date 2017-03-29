«Вест Хэм» не намерен продлевать контракт со Славеном Биличем

Руководство «Вест Хэм Юнайдед» не планирует предлагать главному тренеру команды Славену Биличу новый контракт. Это связано с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

По имеющейся информации, Славену Биличу не будет предложено продолжение сотрудничества в связи с плохими результатами команды. Однако отмечается, что существует небольшая вероятность переговоров по новому соглашению в январе следующего года, но только в случае, если «Вест Хэм» серьезно улучшит свои результаты.

Действующий контракт хорватского специалиста, который работает в лондонском клубе с 2015 года, истекает летом 2018 года.

После 29 туров «Вест Хэм» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph