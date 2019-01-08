«Вест Хэм» интересуется Антонио Кандревой, игрок хочет остаться в Италии

Англичане предпринимают попытки купить полузащитника у миланского «Интера». Сам Кандрева намерен стать основным игроком своего нынешнего клуба.

По информации итальянских СМИ, полузащитник «Интера» Антонио Кандрева отказывается покидать свой клуб и полон решимости завоевать место в основном составе миланской команды. Сообщается, что хавбек не хочет уезжать за границу.

Ранее стало известно, что английский «Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «нерадзурри». Отмечалось, что лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. «Молотобойцы» интересовались итальянцем еще прошлым летом, но в итоге приняли решение купить у «Лацио» Фелипе Андерсона.

31-летний Кандрева перешел в «Интер» из «Лацио» летом 2016 года за 22 млн евро. В нынешнем сезоне итальянской Серии А он провел семь матчей (из них четыре — в основном составе), в которых забил один гол. Его контракт с миланским клубом действует до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport