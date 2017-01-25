«Вест Бромвич» хочет приобрести Филипе Кайседо

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Филипе Кайседо

Экс-нападающий «Локомотива» ныне выступающий за «Эспаньол» может перебраться в АПЛ. Также стала известна сумма возможного трансфера эквадорца.

Филипе Кайседо близок к переходу в английский «Вест Бромвич». «Дрозды» готовы заплатить за форварда «Эспаньола» 3 миллиона евро.

Стоит отметить, что недавно китайский клуб предлагал Кайседо зарплату 5 миллионов евро в год.

«Эспаньол» находится на 9-ой строчке с 26-ю очками. В 12 матчах текущего сезона Кайседо забил один гол. Форвард проводит в Ла Лиге третий сезон.

Фото: Global Look Press
Источник: Tribalfootball

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Никита Пронин

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