«Вест Бромвич» хочет приобрести Филипе Кайседо

Экс-нападающий «Локомотива» ныне выступающий за «Эспаньол» может перебраться в АПЛ. Также стала известна сумма возможного трансфера эквадорца.

Филипе Кайседо близок к переходу в английский «Вест Бромвич». «Дрозды» готовы заплатить за форварда «Эспаньола» 3 миллиона евро.

Стоит отметить, что недавно китайский клуб предлагал Кайседо зарплату 5 миллионов евро в год.

«Эспаньол» находится на 9-ой строчке с 26-ю очками. В 12 матчах текущего сезона Кайседо забил один гол. Форвард проводит в Ла Лиге третий сезон.

Фото: Global Look Press

Источник: Tribalfootball