«Вест Бромвич» отказал клубу китайской Суперлиги в трансфере Саломона Рондона

Английский «Вест Бромвич» не собирается расставаться с нападающим команды Саломоном Рондоном. Клуб отказался от выгодного предложения по венесуэльцу.

По сообщениям руководства команды с Туманного Альбиона, купить игрока хотел китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Однако лично тренер «дроздов»Тони Пьюлис заявил о том, что Рондон не продается ни за какие деньги.

В «Вест Бромвич» 27-летний форвард перешел летом 2015 года из «Зенита». В текущем сезоне АПЛ Рондон провел 22 матча и забил 7 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail