«Вест Бромвич Альбион» может перехватить Бранислава Ивановича у «Зенита»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович, который входит в сферу интересов «Зенита», может задержаться в Англии. По имеющейся информации, «Вест Бромвич Альбион» намерен перехватить 32-летнего серба.

Британские СМИ сообщают, что Иванович передумал покидать Англию по семейным обстоятельствам и не хочет далеко уезжать от Лондона.

Руководство «Вест Бромвича» рассматривает возможность аренды защитника, контракт которого с «Челси» действует до конца сезона. Камнем преткновения может стать зарплата игрока, который получает 90 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что «Челси» разрешил Ивановичу вести переговоры с «Зенитом» и готовы отпустить его бесплатно, а питерцы предлагают Браниславу контракт на три с половиной года.

После 22 туров «Челси» имеет в своем активе 55 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице. Бранислав Иванович принял участие в 13 матчах и отметился 3 предупреждениями.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail