Венгер ведет переговоры с «ПСЖ», Фернандеш договорился о переходе в «Галатасарай», «Реал» отказался от трансфера Эриксена. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Венгер

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 января.

1. Мануэль Фернандеш договорился о переходе в «Галатасарай»

В этом сезоне 32-летний Фернандеш провел за «Локомотив» 22 матча в официальных турнирах.

2. Семья Эмилиано Салы возобновила поиски пропавшего самолета, на котором летел футболист

Родные Салы организовали частную поисковую операцию.

3. «Реал» отказался от трансфера Кристиана Эриксена

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви настаивает на сумме в 250 млн евро.

4. Арсен Венгер может стать генеральным менеджером в «ПСЖ»

Французы ведут переговоры с бывшим главным тренером «Арсенала».

5. 27 января. 22:30. Видеотрансляция матча «Лацио» — «Ювентус»

Смотрите встречу 21-го тура Серии А на сайте еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

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