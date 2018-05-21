«Вегас» стал первым финалистом Кубка Стэнли

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Вегас

«Вегас» вышел в финал в своем дебютном сезоне в НХЛ. В финале Западной конференции «Голден Найтс» в пяти матчах переиграли «Виннипег».

В пятом матче серии «рыцари» со счетом 2:1 переиграли в гостях «Джетс» и одержали итоговую победу в серии — 4-1. В двух предыдущих раундах они справились с «Лос-Анджелесом» (4-0) и «Сан-Хосе» (4-2).

«Вегас» – третья команда-дебютант в истории, которая вышла в финал Кубка Стэнли. Ранее это удалось сделать «Торонто» (1918) и «Сент-Луису» (1968).

Второй финалист определится по итогам противостояния «Тампы-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». После пяти матчей «молнии» ведут в серии 3-2.

Источник: Еженедельник «Футбол.Хоккей»
Фото: Global Look Press

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