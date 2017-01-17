Ведран Чорлука может перейти в «Галатасарай»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Чорлука

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука в ближайшее время может покинуть московский клуб. В игроке заинтересован турецкий «Галатасарай».

Pуководство клуба из Стамбула дало задание селекционной службе укрепить защитную линию команды в зимнее трансферное окно. Главными целями «Галатасарая» являются игроки сборной Хорватии — защитник Чорлука и опорный полузащитник Домагой Вида из киевского «Динамо». Как сообщается, боссы «Галатасарая» выделили большую сумму на трансферы игроков и ставят цель подписать контракт хотя бы с одним из двух обозначенных футболистов.

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года, и с тех пор провел за железнодорожников 119 матчей в чемпионате России, в которых забил 7 мячей. В августе 2016 года 30-летний защитник подписал новый контракт с «Локомотивом» сроком на четыре года.

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Фото: Global Look Press

ИсточникHaber24

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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