Василий Березуцкий: «Такого слабого «Зенита» я давно не видел»

Центральный защитник ЦСКА Василий Березуцкий подвел итоги сезона 2017/18 для армейского клуба. Помимо этого, 34-летний футболист прокомментировал выступление «Зенита» нынешней весной.

«Мы, скорее, недовольны. Опускаться в турнирной таблице всегда неприятно, а сдавать чемпионские полномочия – особенно. Если бы ещё второе место давало прямой выход в групповой турнир Лиги чемпионов, как это будет в следующем году, то можно было бы говорить об относительном успехе. Но нам придётся пройти сквозь сито квалификационных раундов, что непросто для любой команды. Пока сезон ЦСКА можно признать удовлетворительным, но окончательную оценку нашему выступлению в чемпионате даст август – если пройдём квалификацию Лиги чемпионов, оценка сдвинется в сторону «хорошо», нет – сами понимаете.

ЦСКА отличается от многих команд наличием крепкого костяка. Молодые ребята довольно быстро понимают, как надо работать в нашем клубе, чтобы здесь остаться. Поэтому воспитывать кого-то или что-то менять в дисциплине у тренеров потребности нет. Что же касается тактики, то о ней лучше поговорите с Виктором Михайловичем Гончаренко.

«Зенит» слабее себя самого предыдущих созывов. Весной питерцы своей игрой, а точнее – отсутствием какой-то всегда присущей им мысли на поле, просто разочаровали. Такого слабого «Зенита» я давно не видел. Причины? Для этого надо знать, что происходит в команде. Да, есть какие-то объективные вещи, такие, как уход лидеров – Халка, Гарая, Витселя. Но в команде всё равно собраны очень квалифицированные футболисты – как минимум на фоне отечественного чемпионата они должны выделяться. В ЦСКА уже пять лет уходят лидеры, а приходят, в отличие от «Зенита», только свободные агенты, но мы же не отпускаем вожжи таким вот образом», — заявил Березуцкий.

В нынешнем сезоне Василий Березуцкий провел 32 матча в футболке армейцев, в которых отличился одним забитым голом.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС