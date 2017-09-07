Валерий Оганесян: «Все в «Арарате» хорошо. Я передаю 100% акций народу»

Бывший президент московского «Арарата» Валерий Оганесян высказался о будущем клуба. По его словам, с командой все будет хорошо.

«Все в «Арарате» хорошо, команда продолжает свое благополучное существование, но в клубе произойдут изменения. Я полностью выхожу из состава учредителей. Вместо меня генеральным директором «Арарата» станет Игорь Коротков. От себя хочу сказать болельщикам, что с самого первого дня и до того, как мы вошли во вторую лигу, клубу помогал Арам Габрелянов. Я доверил ему идею создания народной команды, акции которой покупали бы и богатые, и простые люди. Всем этим теперь будет заведовать Коротков.

Как это будет проходить, сколько будет стоить одна акция – это мы узнаем от клуба позже. Я передаю 100% акций народу, чтобы Коротков занялся их правильным распределением. Я ему доверяю. Мы изначально так хотели. Хочу также принести свои извинения Араму Ашотовичу Габрелянову, болельщикам, футболистам и администрации «Арарата» за свои эмоции. Я мог наговорить лишнего, но это все потому, что клуб мне небезразличен.

Также хочу отметить, что я отчитался по всем финансовым претензиям, которые были мне предъявлены ранее. Можно сказать, что тут произошла ошибка, недопонимание сторон. Подробности можно узнать у нового руководителя клуба Игоря Короткова», – сказал Оганесян. Напомним, ранее Оганесян ушел с поста президента, а клуб обвинил его в незаконном присвоении 20 миллионов рублей. Позже главный тренер московской команды Александр Григорян заявил, что «Арарат» прекратит существование после матча с «Рязанью» 7 сентября.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат.com»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»