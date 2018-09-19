Валерий Непомнящий оставил пост главного тренера «Балтики»

Автор: Владислав Маслов 0

Непомнящий

Перед началом сезона «Балтике» ставили целью повышение в классе. Непомнящего переведут на должность в структуре клуба.

По обоюдному согласию с руководством ФК «Балтика» Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера команды и переведен на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.

По заявлению руководства «Балтики», Непомнящий сконцентрируется на детско-юношеском направлении развития клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Климов, известный по своим выступлениям за «Томь» и московское «Торпедо». Он будет готовить команду к матчу с вологоградским «Ротором».

75-летний Непомнящий возглавил «Балтику» летом этого года, подписав контракт на один сезон. По итогам 11 туров Футбольной национальной лиги калининградская команда набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Балтика» Калининград 

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