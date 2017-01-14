Валерий Лобановский вошел в топ-10 тренеров всех времен по версии УЕФА

Советского и украинского тренера Валерия Лобановского объявили одним из главных тренеров, внесшних наиибольший вклад в разитие футбола. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

УЕФА включил Валерия Васильевича в десятку лучших футбольных специалистов с 1954 года. Знаменитый тренер киевского «Динамо» и сборной СССР числится в данном списке вместе с Йоханом Круиффом, Висенте дель Боске, сэром Алексом Фергюсоном, Эленио Эррерой, Удо Латтеком, Ринусом Михелсом, Жозе Моуриньо и Арриго Сакки.

«Мэтр» завоевал с киевским клубом множество внутренних трофеев, а также был двукратным обладателем Кубка обладателей кубков. В национальной сборной Советского Союза тренер становился бронзовым призером Олимпиады-76 и вице-чемпионом Евро-88.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА