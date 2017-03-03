Валерий Карпин: «В «Реал Сосьедад» меня просили не курить во время тренировок»

Бывший полузащитник сборной России удивил откровением. Во время карьеры успевал не только быть лидером на поле, но и курить.

«Однажды была у нас тренировка в тренажерном зале. Думал, занятие уже закончилось. Ну и говорю своему напарнику по курению Дарко Ковачевичу: «Все, ладно, пошли уже». Оказывается, тренировка еще не закончилась, была еще растяжка. Ну и туда, где мы курили, заходит главный тренер Рейнальд Денуэкс и говорит: «Ребята, а вы что здесь делаете? Ну-ка давайте быстро на тренировку».

«Потом Денуэкс меня вызвал и говорит: «Валера, куришь до тренировки, после тренировки, это понятно, но, пожалуйста, хотя бы во время тренировки не кури. Говорю: «Ок, хорошо, мистер».

За «Реал Сосьедад» Валерий Карпин провел 102 матча. В них он за бил 20 голов. Ныне – эксперт на телевидении.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Эспресс