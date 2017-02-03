Валерий Карпин: «Самедов был в шаге от перехода в «Спартак», когда уходил из «Москвы»

Валерий Карпин рассказал о своем пребывании в «Спартаке» в качестве тренера и гендиректора. Также он поведал о подробностях многих конфликтов и слухов, которые ходили вокруг команды в те времена.

«Главная ошибка генерального директора Карпина? Ошибок, наверное, было много. Какая главная – не знаю.

Мой бывший помощник Андрей Тихонов, расставшись со «Спартаком», сообщил, что в команде была очень нервная обстановка. Увязал это с огромным количеством штрафов. Ну… Это его мнение, с которым я абсолютно несогласен. Я могу сказать иначе: только потому, что были штрафы, «Спартак» занимал третье, четвертое, второе место. Благодаря дисциплине! Позже этого не стало – и «Спартак» даже в призеры не попадал.

Я тогда произнес: «Я понял – тренера должны бояться». И готов повторить это снова. Свойство человеческое – расслабляться! Если меня никто и ничего не напрягает, я тоже расслаблюсь. Пока есть лимит, футболисты хочешь не хочешь сбавляют обороты. Почему? Вы знаете ответ? Они будут в составе при любом раскладе, вот и все! Как-то же надо их напрягать. Поэтому-то и случались вторые места. Хотя бы вторые! Уже достижение.

100 евро за сто грамм лишнего веса – это нормально! Правда, за сто грамм никого не штрафовали. Установлена была эта цифра? Да! Но даже за пятьсот грамм не наказывали, если разовый случай. У кого было три-четыре килограмма лишних – тот получал штраф.

Многие говорят, что Веллитон привез 5 лишних килограмм, но он столько не привозил никогда! А вот Билялетдинов привез. Еще и высказался, что это нормально. Тогда я был действительно поражен. Для профессионального футболиста пять лишних кило – «нормально»!

И жестко я с Динияром не обходился! Я же объяснял футболистам, что существуют такие-то правила. Вы согласны выполнять? Да. Хотите их нарушать? Нет. В чем проблема? После отпуска разрешалось привезти один лишний килограмм. Но не пять! Держи себя в руках – и платить не придется. Разве сложно?

Билялетдинов искренне решил, что я его ненавижу? Мне все равно, что он решил. Если ты нарушил правила и возвращаешься с таким весом – плати. Привез Веллитон три килограмма – тоже заплатил. Тем более, всех предупреждали заранее.

Бывало ли так, что по всем раскладам должны человека наказать – но простили? Если так вставал вопрос – выносилось на команду: «»Решайте все вместе. Вам с этим человеком завтра на поле выходить…» Потом говорят: «Мы прощаем». Хорошо. Если снова будет проблема – вы все за него ответите.

Недавно вычитал слова Дениса Давыдова: «Футболист две недели вообще не тренируется, но попадает в основу. Так было у Аленичева и у Карпина». Что думаю, когда слышу это? Думаю: кто этот человек? Кто такой Давыдов и чего он достиг? Молодое дарование? А есть Веллитон, который дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Не тренируясь две недели, выходит и забивает три гола. Честно, я поражаюсь всем этим футболистам. Насколько у них коротка память! Я могу много чего рассказать. Но не хочу. Если чтение хоть как-то разовьет Давыдова с точки зрения интеллекта – пусть читает. Футболисту, чтоб чего-то добиться, интеллект нужен в первую очередь. Это важнее техники и скорости.

Когда я работал со «Спартаком», в команде не было никакого Давыдова. Один раз его привлекли на сборы. Все! И этот человек о чем-то рассказывает. Где он? Кто он? Вы хоть понимаете, что обращать на это внимание нельзя? Потому что смешно!

Почему расстались с Санеко? Нарушение спортивного режима. В Эстонии, на сборе. С Саенко это был не первый случай. Ситуация еще и в другом. Руководство пошло навстречу команде, и перед важным матчем с «Локомотивом» мы поехали на шесть дней в Эстонию. В Москве стоял жуткий смог. Уже там подходят Ваня Саенко с капитаном и вице-капитанами: «Можно, устроим командный ужин? Все вместе, сплочение…» – «Ручаетесь, что все будет нормально? Просто поужинаете?» – «Ручаемся!» Потом те, поручившиеся, оказались первыми, кто нарушил режим.

Вторым был Йиранек. Те самые люди, которые ко мне пришли и уговорили. Знаете, как это называется? Предательство. Саенко высказался: «Я Карпину руки не подам.» Вот как это объяснить? Еще кто кому руки не подаст… Не думал, конечно, что провожаю его из футбола вовсе. Не думал, что в 27 лет он завершит карьеру.

Удивили ли меня фразы о миллионах, пущенных на ветер, «сбитом летчике» и т.п., после моей отставки? Меня не удивило. Зная Федуна – нет. Зная Федуна – даже не обидело. Просто Федун – он такой. Сейчас сказал одно – спустя три минуты скажет другое. Причем во всем! На что обижаться? Думаю, он забыл об этих словах через две минуты. Миллиардеры – люди с другой планеты, живут непонятными нам измерениями. Какие-то свои галактики. Он не на земле. Он – там…

Самедов был в шаге от «Спартака» еще во мои времена, но уходя из «Москвы», выбрал не «Спартак», а «Динамо». При том, что мы почти с ним договорились. Самедов попросил небольшую прибавку по сравнению с нашей предварительной договоренностью. Мы ответили: «Нет!» Почему? Потому что уже до этого были солидные «прибавки». Агенты Самедова бегали из одного клуба в другой. Говорили: «Нам здесь дают вот столько! А здесь – столько. Вы еще накиньте…» А так у нас уже была договоренность – руки пожали! Для меня руки пожать – все!

Самая обидная ситуация за тренерскую карьеру, когда мы «почти договорились», но человек в последнюю минуту соскочил? Астори, защитник «Кальяри». С игроком согласовали условия личного контракта, он за свои деньги отправился на медобследование в Германию. Потом возвращается: «Знаете, я передумал. Не хочу в Москву». Кто-то из семьи ему наплел: «Может, не стоит в Россию? Поиграй пока в Италии, дальше посмотрим…»

Чье лицо сразу всплывает, если сказать «суперпрофессионал»? Из «Спартака» – Паршивлюк. Это навскидку. Если подальше заглянуть – Онопко. С точки зрения профессионализма Онопко и Паршивлюк на одной ступеньке. Травмы ему помешали, но помимо травм еще есть психология, например. Бойцовские качества. Паршивлюк не такой агрессивный для защитника, как хотелось бы.

Дима Комбаров не говорил, что не перейдет в «Спартак» без Кирилла. Мы искали фланговых игроков с российскими паспортами. Способных действовать как в обороне, так и в полузащите. В условиях лимита поливалентность Комбаровых стала определяющим фактором. Решили – нужны оба.

Самая неожиданная сложность, которая открылась у новичка «Спартака»? Макгиди. Понимали, парень непростой. Но чтоб настолько… Миллион вспышек ярости было! Потерял на тренировке мяч, разозлился, и так двинул по земле бутсой, что чуть ногу не сломал. А в Саранске после удаления дверь разнес, но вот это нормальное явление. Я тоже бутсой сколько раз в стену кидал. Проигрывать-то не нравится. Еще если незаслуженно или из-за судейства…

Как мне в 2009-м вам преподнесли историю Дзюба – Быстров? Сказали, что у Быстрова пропали деньги. Я спросил: «Володя, такое случилось первый раз?» – «Нет». Сели, начали разбираться… Для меня это был шок. Ни в одной команде с воровством не сталкивался. Разве что в детстве по мелочи могли что-то стащить. Дзюба, которого подозревали в краже, уверял в интервью, что его подставили. Полностью ли мы разобрались в этой ситуации? Да. Мне все понятно. Но обсуждать это в прессе не собираюсь.

В чем главная сложность в работе с Дзюбой? А вот здесь миллион нюансов. Амбиции клуба, уровень конкуренции в атаке… Допустим, я с Дзюбой в «Амкаре» или «Томи», и больше нет хороших нападающих, – это один разговор. Совсем другой, когда речь о «Спартаке». Где кроме Дзюбы было еще три форварда – Веллитон, Эменике и Ари. Кто сильнее, тот играл.

Драка в спартаковской раздевалке в перерыве матча с «Тереком» обросла легендами, что я сказал, когда игроков разняли? Сначала молчал. Перед выходом на второй тайм произнес ровно пять слов: «Враги не здесь, а там!». И махнул рукой в сторону поля.

Джано нам говорил, что Ари дрался то с Эменике, то с Рохо? Да Ари – милейший парень! Веселый, добродушный, неконфликтный. Душа команды. Рассказать, что такое «драка» между ним и Эменике? Стояли, разглядывали друг друга, выясняли, у кого темнее цвет кожи. «Ты более черный, значит, ты – негр!» – «Нет, ты…» Хи-хи, ха-ха. Затем потолкались чуть-чуть. Через полчаса снова в обнимку сидели.

Были ли в моей тренерской жизни были слезы из-за футбола? 2011-й, полуфинал Кубка с ЦСКА. 3:3, по пенальти проиграли. Я не плакал, но был близок. До слез обидно отдавать такие матчи. Потом случались разные поражения, в том числе совершенно необъяснимые. Но с этим полуфиналом не сравнится ничто», — рассказал Валерий Карпин.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс