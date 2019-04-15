Валерий Карпин повторил достижение Леонида Слуцкого, «Барселона» отказалась от покупки Луки Йовича. Главные новости дня

Автор: Лидия Дидык 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 апреля.

1. Валерий Карпин повторил достижение Леонида Слуцкого

Валерий Карпин стал первым за последние три года, кто победил «Спартак» дважды в течение одного сезона.

2. Жано Ананидзе летом может перейти в «Краснодар»

Футболист выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака».

3. «Барселона» отказалась от покупки Луки Йовича

Скауты каталонского клуба несколько месяцев следили за сербским форвардом. 

4. «ПСЖ» потерпел самое крупное поражение за 19 лет

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» разгромно проиграл «Лиллю» со счетом 5:1.

5. «Ливерпуль» повторил собственный рекорд

Победа команды Юргена Клоппа над «Челси» стала для мерсисайдцев 26-й в нынешнем сезоне АПЛ.

Фото: Global Look Press

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