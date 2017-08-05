Валерий Карпин: «Кокорин решил не заниматься фигней, а играть в футбол»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Карпин порассуждал на тему нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Валерий Георгиевич высказал свое мнение относительно успешной игры форварда на старте сезона.

«Почему заиграл Кокорин, который был очень слаб в прошлом сезоне? Возможно, взялся за голову. У него мог состояться внутренний разговор: мне надо играть в футбол, а не заниматься фигней. Не исключаю, что решающую роль в успехах Александра сыграл Роберто Манчини», — заявил Карпин.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний футболист провел за сине-бело-голубых три встречи. В этих матчах он стал автором двух голов и двух результативных пасов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат.ком