Валерий Карпин: «Что посоветовать Давыдову? Пусть читает»

Недавно Денис Давыдов высказался по поводу того, что при Валерии Карпине любой футболист мог не тренироваться, но все-равно попадал в основной состав. Экс-тренер «Спартака» ответил нападающему «красно-белых».

«Думаю: кто этот человек? Кто такой Давыдов и чего он достиг? А есть Веллитон, который дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Не тренируясь две недели, выходит и забивает три гола. Честно, я поражаюсь всем этим футболистам. Насколько у них коротка память! Я могу много чего рассказать. Но не хочу. У них семьи. Мамы, папы, жены, дети. Если начну говорить про каждого… Мамы будут плакать? И не только мамы. Поэтому я молчу. Но удивляюсь.

Что посоветовать Давыдову? Если чтение хоть как-то его разовьет с точки зрения интеллекта – пусть читает. Футболисту, чтоб чего-то добиться, интеллект нужен в первую очередь. Это важнее техники и скорости. У Давыдова с интеллектом не очень? Раз такие вещи говорит – видимо, да»,

Валерий Георгиевич тренировал «Спартак» с 2009 по 2012 год. Затем на пост главного тренера заступил Унаи Эмери, но специалист проработал не долго. В этом же сезоне «красно-белых» вновь возглавил Валерий Карпин, который затем покинул данную должность весной 2014 года.

Денис Давыдов выходил на поле в текущем сезоне 4 раза, но голевыми действиями отметиться не сумел. «Спартак» сейчас занимает 1-е место с 40 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс