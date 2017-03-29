Валерий Газзаев: «Российский футбол в глубокой яме, у него нет будущего»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Газзаев

Экс-главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поговорил о сборной России. Специалист поделился впечатлениями от игры команды в последнее время.

«Качество футбола у сборной России очень низкое. Итоговая ничья с бельгийцами благодаря голам на последних минутах не должна вводить в заблуждение. С 2010 года не произошло никакого качественного сдвига, наш футбол находится в глубокой яме. К сожалению, у данного вида спорта в нашей стране нет будущего» — заявил Газзаев.

Напомним, в текущем году национальная команда России провела два товарищеских матча. Футболисты Станислава Черчесова проиграли Кот-д’Ивуару (0:2) и разошлись миром с Бельгией (3:3).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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